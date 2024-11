Reprodução Cristiano revela atitude drástica durante abuso de Zé Neto com álcool, remédios e vape

A dupla Zé Neto e Cristiano anunciou o retorno aos palcos após quase três meses afastados, período em que Zé Neto enfrentou depressão, síndrome aguda de pânico e problemas com álcool e remédios. Durante a coletiva na terça-feira (26), o cantor compartilhou como essas questões afetaram sua carreira e o relacionamento com o trabalho.

O primeiro desafio de Zé Neto surgiu após um período em que o cantor fez uso excessivo de cigarro eletrônico, prejudicando sua voz e o desempenho nos palcos. "O cigarro eletrônico foi algo que começou a prejudicar a coisa que eu mais amo fazer, que é cantar. Então o que acontecia, eu ia para o show, chegava no show fumando um pendrive e aí ficava rouco. Ia dar entrevista e ficava com vergonha, já fomos chamados para vários DVD’s e a gente não foi por insegurança minha", contou.

O cantor explicou ainda que a frustração com o vape o levou a recorrer ao álcool. “E chegava no camarim começava a me dar medo daquele negócio, pensava: ‘meu Deus do céu, tenho que subir para cantar e não tenho voz’. Aí o que eu fazia? Bebia. Bebia. Bebia. E subia praticamente anestesiado, muitas pessoas percebiam, mas alguns já estavam acostumados", relatou Zé Neto.

Ele também falou sobre o impacto negativo dessa combinação. “Realmente foram dias muito difíceis, acabei cometendo erros pela bebida e falando demais em alguns momentos. É que eu falo muito, mas bêbado é pior ainda e ainda bêbado com efeito de remédio. Então foi uma fase muito complicada e cada vez mais o Cristiano sofrendo com a situação."

Cristiano, preocupado com o comportamento do amigo, tomou uma atitude drástica. “Ele me via como um vilão da história, porque eu proibia álcool no camarim. A pessoa tem dificuldade em enxergar essa doença [depressão] e eu estava vendo de fora a transformação na personalidade do Zé."

Cristiano também relembrou que Zé Neto estava se dopando para subir ao palco. “Era uma pessoa que precisava se dopar para subir no palco, ele bebia, juntava com o efeito da medicação e ele estava mais perdido”, contou.

Recuperado, Zé Neto agradeceu o apoio de Cristiano e falou dos fãs também terem percebido a situação. “As pessoas em volta sofriam bastante com a situação e nossos fãs também, sempre que entravam no camarim perguntavam se eu estava bem e, na verdade, não estava. Na realidade, eles enxergavam as lágrimas atrás do sorriso do palhaço”, finalizou.