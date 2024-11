Reprodução/Instagram Grazi Massafera

Grazi Massafera usou as redes sociais neste sábado (23) para desmentir rumores de que estaria vivendo um romance com o ator João Villa . As especulações tiveram início após os dois aparecerem juntos em fotos de uma viagem ao Jalapão, no Tocantins.

A atriz esclareceu que João é apenas um amigo. “Estou aqui com minha filha, meus amigos e o João, que é um amigo nosso. Não existe romance, aqui é só amizade. A gente está passeando”, afirmou Grazi nos stories no Instagram.





Na sexta-feira (22), Grazi já havia ironizado os boatos em um comentário em uma página de fofocas, deixando subentendido que João não tem interesse romântico por mulheres. “Gente, o João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão”, escreveu a atriz, de forma descontraída.

A dupla se conheceu nas gravações do remake da novela Dona Beja, onde atuaram juntos. Apesar das especulações, os dois mantêm uma relação de amizade, como reforçado pela atriz.