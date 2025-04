Reprodução Instagram - 23.4.2025 Grávida de Daniel Alves, Joana Sanz mostra barriguinha

Joana Sanz, de 32 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (22) para compartilhar um clique de biquíni com os fãs. A modelo está grávida pela primeira do ex-jogador de futebol Daniel Alves, que foi absolvido pela Justiça espanhola da acusação de estupro.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 935 mil seguidores, ela abriu um álbum de fotos. "Pop", escreveu ela como legenda da publicação. Em um dos cliques postados, ela aparece de costas usando um biquíni azul-turquesa.





Já em outro registro, a gestante se vira para frente e mostra o crescimento abdominal que teve. Além do traje de banho, Joana posava com um chapéu azul e aproveitava para se refrescar tomando uma bebida. Sanz estava na frente de uma piscina e aproveitou para renovar o bronzeado.

Nos comentários da postagem, os fãs da modelo rasgaram elogios a ela. "Quando sua barriga crescer mais, aí que vai ficar ainda mais linda. Deus te abençoe, Joana, você e seu bebê", declarou uma internauta. "Mamãe do ano", prosseguiu um segundo usuário da rede social.

"Aproveite ao máximo esta fase. Desejo as melhores vibrações para vocês", completou uma terceira. "Perfeição", acrescentou um quarto. "Bela", opinou um quinto. "Graciosa", disse ainda uma sexta. A gravidez de Joana foi revelada em março, quando Sanz pontuou que recorreu ao processo de fertilização in vitro.