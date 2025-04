Reprodução: Youtube/@entertainmenttonight Sophie Nyweide

Após a divulgação da morte de Sophie Nyweide, na última terça-feira (22), as autoridades norte-americanas estão trabalhando na causa do ocorrido. No dia 14 de abril, a ex-atriz mirim foi encontrada sem vida às margens de um rio na cidade de Bennington.



De acordo com a revista Us Weekley, a polícia tem realizado investigações e não descartou a possibilidade de ter sido um suicídio. Por meio de um obituário on-line, a família da artista lamentou o acontecimento envolvendo a mulher de 24 anos.

"Ela queria ser atriz sem sequer saber, à época, que a própria mãe também havia sido atriz. E realizou esse sonho com uma leveza que encantava todos à sua volta. Sophie parecia verdadeiramente feliz nos bastidores de um set de filmagem. Tornar-se outra pessoa era seu refúgio, e os elencos e equipes que a acolheram ajudaram a nutrir não só seu talento, mas também seu bem-estar", afirmaram os entes-queridos.

Conhecida pelas personagens que interpretou, a jovem iniciou a carreira enquanto era criança, aos 6 anos. Entre os projetos que fazem parte de seu catálogo, estão Corações em Conflito e Noé. Nessas obras, a intérprete contracenou ao lado de nomes como Michelle Williams, Emma Watson e Russell Crowe. Além disso, na Televisão, Nyweide participou do drama médico Law & Order.

Segundo o TMZ, a polícia afirma que a investigação ainda segue em aberto, uma vez que um homem estava junto dela quando a morte aconteceu. De acordo com o veículo, o rapaz segue ajudando as autoridades para encontrar a causa do falecimento.