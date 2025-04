Reprodução: Instagram Ray Figliuzzi e Belo

Ray Figliuzzi utilizou as redes sociais, na última terça-feira (22), para homenagear Belo, que completou 51 anos. A namorada do cantor aproveitou o momento especial e fez um texto com elogios ao amado.

"Meu amor, hoje é dia de celebrar a sua vida — e que privilégio o meu poder estar aqui, vivendo mais um capítulo dessa história linda que você escreve com tanto talento, coragem e verdade", iniciou.

"Te admiro pelo homem que você é: justo, generoso e tão dedicado em tudo o que se propõe a fazer. Nunca vou saber como agradecer pela sorte de ter te encontrado nessa vida", confessou a influenciadora.

Ela, então, continuou a se declarar para o músico: "Desejo que esse novo ciclo te traga saúde, paz e ainda mais conquistas. Que os palcos sejam pequenos diante da grandeza do que ainda vem por aí. Eu sigo na primeira fila, sempre. Torcendo por cada passo, vibrando com cada conquista, te aplaudindo de pé".

"Obrigada por ser exatamente do jeitinho que você é. Por me fazer rir, pensar, crescer. E por deixar a vida mais leve só por estar perto. Feliz vida, amor. Te amo. Com carinho Ray", finalizou.

Começo do namoro

Os dois começaram a se relacionar em dezembro de 2024, mas só foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro deste ano. Antes do namoro com a jovem, o pagodeiro era companheiro de Gracyanne Barbosa, com quem ficou por 16 anos.