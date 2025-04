Reprodução: Instagram Kerline

Kerline utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (21), para comemorar uma marca especial: a ex-BBB conseguiu faturar R$ 1 milhão em publicidades. A jovem, que foi a primeira eliminada da 21ª edição, repercutiu a conquista.



"Sair de um programa como o BBB com uma boa imagem é de fato vantajoso, não curto falar de números, mas acabei de alcançar a marca de um milhão com publicidades. Nem sei como agradecer as grandes marcas por tanta confiança no meu trabalho", celebrou.

Após a declaração da artista, os internautas vibraram com o momento. "E sem precisar divulgar casas duvidosas de apostas", defendeu uma usuária. "Ker, você não ter sido a primeira eliminada, mas você sempre será querida por todos. Maior que muitos campeões", aclamou um segundo.

Em um paredão com Sarah e Rodolffo, Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21, que coroou Juliette como a grande campeã da temporada. A influenciadora saiu com 83,50% dos votos. A trajetória da artista no reality foi marcada pelas discussões com Lucas Penteado.

