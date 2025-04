Reprodução Instagram - 22.4.2025 Carlos Alberto de Nóbrega e Renata de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, para negar os boatos de que teria traído a ex-mulher, Andrea Nóbrega, com a atual esposa, Renata de Nóbrega. O contratado do SBT afirmou que a companheira sofre com ataques por conta destas especulações.

“Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é o primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, eu me separei e fiquei amigo da minha mulher”, começou o apresentador do "A Praça é Nossa".





“Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, prosseguiu ele, que já foi casado com Marilda de Nóbrega, entre 1957 e 1991; e com Andrea Nóbrega, entre 1996 e 2016.



“Eu particularmente não ligo, mas pra quem não é do ramo de comunicação, se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos”, enfatizou.

Em seguida, o veterano pediu para que parassem de vincular a atual companheira com os boatos de traição, negados por ele durante o vídeo publicado no Instagram. “Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste”, concluiu.

Assista: