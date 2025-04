Reprodução YouTube/ TV Cultura Maria Cristina Buarque de Holanda

Morreu neste domingo (20), aos 74 anos, a cantora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque. O falecimento foi divulgado pelo filho da musicista, Zeca Ferreira, por meio de uma publicação feita nas redes sociais. Após a divulgação do óbito, vários famosos da classe artística lamentaram a morte da artista.

"Sinto muito. Abraço a toda a família", escreveu Maria Bethânia. "Ah, Silvinha. Que pessoa sensacional e sabida de samba e música popular brasileira. Meu carinho", prosseguiu Zélia Duncan.

"Meus sentimentos.... você é muito parecida com ela!", escreveu Matheus Nachtergaele, no ar como o doce e íntegro Poliana no remake de "Vale Tudo", atual novela do horário nobre da Rede Globo. "Pessoa mais íntegra! Queridos, meu maior e melhor abraço apertado a vocês", prosseguiu Monica Salmaso.





"Meu amor Cristina, meus amores Ana, Zeca, Paulo, Antônio e Piizinha", declarou Silvia Buarque. "Meu abraço. Ela foi imensa", continuou Antonio Simas. Ana Beatriz Nogueira, que deixou as gravações de "Mania de Você" no meio por um problema de saúde, foi outra celebridade da classe artística que se manifestou: "Sinto muito, minha Silvia. Deixo meu abraço para você e toda sua família".

"Sinto muito, Silvinha querida minha. Meu amor para você e para todos os Buarques", destacou Malu Valle.





Homenagem

Zeca Ferreira, o filho de Cristina, prestou uma homenagem póstuma para a matriarca, por meio de um texto escrito também com Ana, Paula, Antônio e Piizinha. "Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe", começaram.

"Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. "Bom mesmo é o coro", ela dizia, e viveria mesmo feliz a vida escondidinha no meio das vozes não fosse esse faro tão apurado, o amor por revirar as sombras da música brasileira em busca de pequenas pérolas não tocadas pelo sucesso, porque o sucesso, naqueles e nesses tempos, tem um alcance curto. É imagem bonita e nítida mas desfoca as outras belezas que se perderiam na sombra não fossem essas pessoas imunes ao imediato. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porr* toda. Vai em paz, mãe. 23/12/1950 - 20/04/2025. Ana, Zeca, Paulo, Antônio, Piiizinha", finalizaram.