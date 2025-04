Reprodução Cristina Buarque morre aos 74 anos; artista era irmã de Chico Buarque

A cantora Maria Cristina Buarque de Holanda morreu neste domingo (20), aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo filho, Zeca Ferreira, em publicação no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. A cantora era conhecida por manter carreira discreta, longe dos holofotes.

No texto, o filho destacou o legado da mãe. "Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra", escreveu. Cristina foi referência na música brasileira, com forte atuação no samba.

Nascida em uma família de artistas e intelectuais, Cristina era filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Alvim. Era também irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda. Atuou como cantora, produtora e estudiosa da música popular.

Zeca descreveu Cristina como uma figura marcante e íntegra. "Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe", declarou, na legenda da publicação. Amigos e artistas prestaram homenagens nas redes sociais.

Cristina Buarque ficou conhecida por preservar obras tradicionais do samba. Gravou composições de mestres como Nelson Cavaquinho, Cartola e Candeia. Mesmo com talento reconhecido, preferiu seguir carreira discreta, longe da grande mídia.

Apesar da baixa exposição, deixou importante contribuição à cultura brasileira. Participou de diversos projetos dedicados à memória do samba e era respeitada por músicos e críticos.

O local do velório e o sepultamento ainda não foram divulgados.