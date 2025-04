Reprodução/Instagram As autoridades japonesas não deram detalhes sobre a morte do artista.





O corpo de Mizuki Itagaki foi encontrado após três meses de desaparecimento. O ator japonês, astro de filmes locais, morreu aos 24 anos. A informação foi confirmada pela família do artista nesta quinta-feira (17).





O artista estava desaparecido desde o final de janeiro e sofria problemas relacionados à saúde mental desde 2024. A família e amigos ajudavam as autoridades nas bucas por ele desde o sumiço.

No fim do ano passado, Itagaki confessou que vivia um momento difícil: "Estava extremamente volátil emocionalmente. Ao mesmo tempo, demonstrou otimismo quanto ao futuro: "Estou me recuperando e ansioso pelos novos desafios em 2025. Pretendo continuar atuando."

De acordo com a polícia, o corpo de Mizuki foi localizado nos arredores da área metropolitana de Tóquio há alguns dias. Os detalhes da morte não foram divulgados. Segundo a nota da família, ele foi vítima de um "acidente infeliz".





O ator nasceu em outubro de 2000 na capital japonesa. Ele iniciou a carreira em 2015, com destaque no filme " Solomon's Perjury ", que lhe rendeu o prêmio de "Ator Novato do Ano" no 25º Prêmio dos Críticos de Cinema Japoneses, em 2016.

O japonês fezz parte do elenco de sucessos no país, como " Casamento Interno ", " High & Low The Worst X ", " Our Secret Diary ", e " Japão Submerso: "A Esperança ". Além da atuação, integrou o grupo musical M!LK entre 2014 e 2020.