Hee Sung “Jamie” Park, ex-noiva de Post Malone, entrou com um pedido judicial nos Estados Unidos para obter a custódia física exclusiva da filha do casal, uma menina de dois anos identificada como DDP. O processo, revelado nesta sexta-feira (18), inclui o direito de visita do cantor, mas propõe guarda legal compartilhada.

A informação foi publicada pelo site TMZ , que teve acesso ao processo. Jamie alegou que a filha mora com ela desde novembro de 2024, quando o relacionamento com Malone chegou ao fim. Na mesma época, o cantor iniciou um namoro com a atual companheira, Christy Lee.

No pedido, Jamie afirmou não se opor ao contato da criança com o pai. “Não me importo que ele tenha tempo de convivência”, declarou. Apesar disso, quer manter a residência fixa da filha sob sua responsabilidade, com o rapper participando apenas de visitas definidas.

Os documentos apresentados pelo cantor estão sob sigilo, segundo o TMZ , o que impede o acesso aos detalhes da resposta dele ao pedido. Ainda não se sabe se Malone pretende disputar a guarda física ou se concorda com os termos propostos.

Post Malone é conhecido por manter a vida pessoal de forma discreta. A existência da filha só foi revelada em 2022, e poucas informações sobre a rotina familiar vieram a público desde então. O nome da criança não foi divulgado oficialmente.

Após a separação, o artista apareceu em eventos ao lado da nova namorada. Nas redes sociais, fãs comentaram a notícia da disputa judicial, demonstrando apoio à família e pedindo respeito à privacidade da criança.

O caso segue em andamento nos tribunais dos Estados Unidos. Até o momento, nem Post Malone, nem representantes do cantor se pronunciaram sobre a solicitação da ex-noiva.