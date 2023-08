5 revelações que Galisteu fez em seu livro sobre Ayrton Senna e Xuxa

Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel, ex-namorada de Senna que tentou reatar o relacionamento enquanto o piloto já estava namorando Galisteu, também teve seu destaque no livro. "Naquelas noites aconchegantes de Angra, em que o mar vinha praticamente beijar os nossos pés e os murmúrios dos bichos se calavam, ele me falou da Xuxa, do 'tchans' que ela chegou a provocar nele, três anos atrás. Da sensação de que o mesmo teria acontecido com ela, e o desfecho muito rápido, muito frustrante. Nunca mais se viram - Daí a surpresa quando ela passou, de mãos dadas com a Viviane, diante do túmulo do Senna. Mas Bêco [como Senna era chamado carinhosamente] me falou dela com carinho, e é por isso que me atrevo a reproduzir aqui, sem a riqueza de detalhes que eu conheci, uma história de amor que não me pertence".