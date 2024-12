Reprodução: Instagram Adriane Galisteu e Ayrton Senna





Adriane Galisteu relembrou no Ticaracaticast o momento em que recebeu a trágica notícia do falecimento de Ayrton Senna, com quem namorava na época.

Galisteu contou que, ao assistir ao acidente pela televisão, acreditou inicialmente que não era grave. "Quando ele bateu, achei até que ele chegaria mais cedo em casa. Fui para o banho, desliguei a televisão, porque estava muito acostumada a ver bater, até batida pior."

Após o banho, ligou novamente a TV e viu o carro parado na pista, imaginando que ele tivesse quebrado algum membro, mas sem sequer cogitar a possibilidade de sua morte.





Ainda sem saber da gravidade da situação, Adriane preparou uma mala para ambos, pensando que o encontraria no hospital, e seguiu para o aeroporto. No entanto, durante o voo, o avião fez uma parada para que ela recebesse uma ligação na torre. Galisteu acreditava que seria uma atualização tranquilizadora, mas foi então informada da morte de Senna.

Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino , em Ímola . O acidente ocorreu quando a barra de direção de sua Williams FW16 quebrou, fazendo o carro colidir violentamente com a barreira da curva Tamburello.