Divulgação O casal, que está junto há quatro anos, posou com a recém-chegada à família.





Ísis, a terceira filha de Érico Brás, nasceu nesta quarta-feira (2). A menina é fruto do relacionamento do ator com Rayane Cunha, com quem está há quatros anos. Os dois já são pais de Yamara, de um ano e meio.





A caçula da família nasceu às 8h30 no Hospital São Luiz, em São Paulo (SP), com 3,840kg. "Ísis nasceu linda e cheia de luz! 02/04, dia do aniversário do meu avô, que me criou, e do meu pai! É tanta gratidão que estou sentindo à orixá", celebrou a mamãe.

"Estamos radiantes com a chegada da nossa pequena Ísis. Ela já trouxe uma luz especial para nossas vidas. Rayane e a bebê estão bem, e estamos ansiosos para iniciar essa nova jornada juntos", comemorou Érico.

Reprodução Rayane Cunha e a segunda filha, Ísis, com o ator.





Além de Ísis e Yamara, o ator é pai de Érica, de 21 anos. A jovem é fruto de uma antiga relação de Érico. Ele estava no ar na novela das 21h da TV Globo, 'Mania de Você', que chegou ao fim na última sexta-feira (31).