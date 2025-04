Reprodução Raiane Lima desabafa sobre ataques na gravidez de segundo filho

A influencer Raiane Lima, de 23 anos, falou sobre os ataques que tem recebido durante a segunda gestação. A influenciadora, casada com o jogador Gabriel Jesus, usou as redes sociais na terça-feira (1º) para relatar mensagens negativas direcionadas à família e aos filhos. O casal já tem uma filha, Helena, de 2 anos, e espera um menino, que deve nascer em breve.

A influenciadora compartilhou a situação por meio dos Stories do Instagram. Segundo Raiane, os comentários ofensivos surgiram após uma brincadeira sobre o jogador não cumprir a promessa de massagear seus pés durante a gestação.

No vídeo, Raiane brincou sobre a dificuldade de conseguir atenção do marido. “Pediu tanto um bebê, prometeu massagens todo dia e falou que eu ia ter tudo que tivesse direito. Resultado: seis meses, duas massagens e isso depois de muita humilhação”, disse, rindo da situação.

A influenciadora relembrou os cuidados que teve com Gabriel Jesus após a cirurgia no joelho esquerdo, em janeiro. “Passava lencinho no pé dele, enquanto vomitava 58.448 vezes por dia, passando mal, com tontura. Ingratooooooo hahahahaha”, brincou.

Em outra publicação, Raiane exibiu a barriga de 27 semanas e lamentou a onda de comentários negativos. “Às vezes penso em compartilhar um pouquinho da nossa vida, da gestação, da filha, mas logo desisto quando vejo gente infeliz palpitando negativamente, desejando o mal, sendo malvados com crianças inocentes”, escreveu.

Apesar das críticas, Raiane reforçou o carinho pelo marido. “Brincadeiras à parte, você é o melhor companheiro e pai. Só nós sabemos o quanto oramos, tentamos e esperamos esse bebê!”, declarou, mencionando que a decisão de aumentar a família foi tomada em conjunto.

A influenciadora também comentou a recuperação do jogador. “Infelizmente, você não pode me ajudar como gostaria devido ao período de recuperação, e está tudo bem! No momento, precisa de mais cuidados no dia a dia do que eu”, explicou, rebatendo críticas sobre a dinâmica do casal.

Sobre os sintomas da gravidez, Raiane afirmou que está ciente dos desafios. “Dores, enjoos, vômitos, riscos e cuidados fazem parte do processo. Não é só colocar uma criança no mundo porque o pai quer ou porque a família precisa de mais um integrante”, pontuou.

Raiane destacou que os desconfortos não diminuem sua felicidade com a gestação. “A dor nas pernas e nos pés é o menor dos problemas, mas não tem como dizer que sentir dor ou desconforto é algo legal. É o processo e, para mim, está sendo assim. E está tudo bem!”, concluiu.

O casal está junto desde 2021 e mantém a vida pessoal discreta, compartilhando apenas momentos pontuais com os seguidores.