Reprodução: Instagram Carol Peixinho e Thiaguinho estão à espera do primeiro filho

Carol Peixinho abriu o carrossel de fotos e mostrou detalhe do dia a dia, como o momento em que viu a ultrassom do filho com Thiaguinho. No último domingo (30), a influenciadora e o cantor revelaram que estão à espera do primeiro bebê.

"Março foi marcante, radiante, feliz e inesquecível!", escreveu ela na legenda da publicação realizada nesta quarta-feira (2). "A última foto… Não tenho estrutura", acrescentou a criadora de conteúdo.

No registro, o artista musical aparece fotografando a amada com a mão na barriga. Após o momento dividido pela ex-BBB, Thiaguinho e amigos da influenciadora a enalteceram. "Março sempre é especial pra mim… Mas esse de 2025… Amo vocês, meus amores!", afirmou o músico.

"Cada momento lindo! Amo tanto ultrassom. Sempre emociona!", reconheceu Fernanda Paes Leme. "Eu nem to chorando com esse vídeo dessa ultra não, né?", confessou um usuário. "Que lindo! Muitas felicidades", desejou um segundo. "É tão maravilhoso sentir esse amor nos transformando. Lindos", aclamou um terceiro.