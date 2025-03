Reprodução: TikTok/ABC Ellen Pompeo e Patrick Dempsey interpretaram Meredith Grey e Derek Shepherd

Ellen Pompeo, conhecida por ser a protagonista de Grey's Anatomy, detalhou como o tempo em que trabalhou na produção televisiva. Em entrevista ao podcast Call Her Daddy , a artista relembrou a diferença salarial entre ela e o colega, Patrick Dempsey, que interpreta o par romântico de sua personagem.

"O jogo da televisão era tão diferente naquela época. Ele tinha feito 13 pilotos antes de mim", iniciou ela. O termo piloto se refere ao primeiro episódio de uma série. "Nada pessoal para ele, apenas, em geral, apenas um homem pode ter 13 pilotos de TV fracassados e sua cotação continuar subindo, certo? Mas, com toda a justiça, sua cotação era o que era", acrescentou ela.

A intérprete frisou que não se sentia mal com o salário do ator, mas gostaria de ser tão reconhecida como acontecia com ele, visto que Pompeo era a protagonista da série da ABC. "Ele era uma estrela maior do que eu naquela época. Ninguém sabia quem eu era. Todo mundo sabia quem ele era, então ele merecia aquele dinheiro", afirmou a estrela.

"Não estou dizendo que ele não merecia aquele dinheiro. É que, sendo o meu nome que carrega o título da série, merecia o mesmo e isso era mais difícil de conseguir", ressaltou. "Eu não estava chateada com o que ele conseguiu. Eu estava chateada porque eles não me valorizavam tanto quanto o valorizavam", explicou a atriz.

