Reprodução Max Camila Pitanga como Lola em 'Beleza Fatal'

Após defender papéis emblemáticos na teledramaturgia nacional, Camila Pitanga voltou a se destacar em novelas com Lola, a cruel personagem de "Beleza Fatal", folhetim escrito por Raphael Montes com direção de Maria de Médicis. A atriz de 47 anos usou as redes sociais na última quarta-feira (19) para mostrar como se caracterizou para interpretar a megera.







"A Lola tem uma caracterização fenomenal. Já fui questionada várias vezes se foi necessário fazer procedimentos estéticos para esse papel, e pasmem! Tudo foi maquiagem", começou ela, que retornará à Globo em "Dona de Mim", conforme antecipado pelo iG Gente.





Em seguida, a intérprete agradeceu a equipe de profissionais responsáveis pela produção do visual da vilã. "Eu não me canso de enaltecer e parabenizar essa equipe incrível que cuidou tanto de mim. Juliana Gonçalves, que trabalho impecável. Você foi uma fada madrinha na minha transformação no dia a dia de gravação da novela", disse.





Para as longas madeixas da antagonista, Camila recorreu ao uso de laces. "Karen Rufino a você toda a minha gratidão pelos cuidados com as Laces e Cabelos de Lola. E todo trabalho que levava horas resumi nesse vídeo de um minuto e meio para vocês! Espero que gostem", acrescentou na legenda da publicação, que somou mais de 400 mil visualizações.

Assista: