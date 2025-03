Reprodução Instagram - 19.3.2025 MC Daniel e Lorena Maria com o filho, Rás

Pais de primeira viagem, MC Daniel e Lorena Maria usaram as redes sociais na última terça-feira (18) para compartilhar o tema do primeiro mêsversário de Rás, filho primogênito do casal. O casal apostou na saga literária do bruxo "Harry Potter", que também já foi adaptada para as telonas em oito filmes.





O artista ainda contou aos fãs que ele e a esposa foram os responsáveis pela organização da festa, desde aspectos da decoração, que remetiam ao célebre filme, até em relação aos doces. Nos registros, Daniel assume as características do bruxo protagonista, com uma cicatriz na testa e os tradicionais óculos. Já Lorena apostou no "Chapéu Seletor", que também é um dos personagens da trama.

"1 mês do Rásrry Potter. Nós mesmos fizemos a festinha, os doces, e a decoração. Estou orgulhoso da família que estamos construindo", escreveu o cantor e compositor como legenda da postagem feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 20 milhões de seguidores.





Nos comentários, os fãs reagiram ao momento."Eu vivi para ver o Daniel ser pai muito lindo", declarou um internauta. "Admiro vocês demais! O Rás tem os pais mais incríveis. Parabéns pelo seu primeiro mês de vida, Deus continue abençoando ricamente está família", acrescentou outro. "O mais lindo foi ver a simplicidade de vocês ao prepararem tudo. Tudo simples e preparado com amor e carinho", disse ainda uma terceira.