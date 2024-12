DA REDAÇÃO Cena de "Harry Potter"

Inspirada no universo do famoso bruxinho que se consagrou na indústria literária e cinematográfica, a peça teatral "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" chegará ao Brasil em 2025. Os testes para o elenco principal da trama, inclusive, já estão com inscrições disponíveis.





Na peça, personagens emblemáticos são revisitados na nova história. É o caso do protagonista-título, Hermione Granger e Rony Wesley. Intérpretes para os professores Alvo Dumbledore e Minerva Mcgonagall são outros papéis buscados pela produção da adaptação. Vale lembrar que apenas candidatos com mais de 18 anos e experiência prévia em atuação podem se inscrever.





"Harry Potter e a criança amaldiçoada" estreou em 2016, em Londres. Dono de seus Tony Awards, o enredo ainda foi premiado 24 vezes no Reino Unido e 25 nos Estados Unidos, segundo o "g1". A história também pode ser vista em um livro-homônimo.





"Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de três crianças em idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômodaverdade: às vezesas trevas vêmde lugares inesperados", diz a sinopse oficial da obra literária, disponível na Amazon.