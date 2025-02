Reprodução Lorena Maria compartilha desafios da reta final da gravidez

Na reta final da gestação, Lorena Maria segue dividindo com seus seguidores os desafios e expectativas para a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com MC Daniel.

Nesta quinta-feira (6), a influenciadora mostrou em suas redes sociais o inchaço nas mãos e nos pés, um sintoma comum na fase avançada da gravidez.

"Estão demais! Olha isso, 'velho'! Não tô aguentando nem andar direito, juro", comentou em um vídeo publicado nos stories.

O casal, que revelou a gravidez em agosto do ano passado – menos de um ano após oficializar o namoro –, agora está noivo.

Em um recente desabafo, ela contou sobre as mudanças que enfrentou ao longo dos últimos meses. "Tive que me reencontrar, entender minha próxima fase, meu filho, cuidar de mim. Agora, na reta final, estou com muitas dores, cansaço, esperando nascer para voltar tudo ao normal. Comecei 2024 viajando o mundo inteiro e apareci grávida. Foi uma coisa, Jesus de Nazaré! Minhas seguidoras antigas ficaram passadas iguais a mim, também fiquei", relatou.

Mesmo com os desafios, a influenciadora demonstra estar animada com a chegada do bebê, cujo nome ainda não foi revelado.

"Estou muito melhor agora, maravilhosa, estou ansiosa. Já quero sentir o cheirinho, ver o rostinho e cuidar do meu filho", declarou.