O artista MC Daniel assumiu, nesta quinta-feira (08), o namorado com a influenciadora digital Lorena Maria. Com exclusividade para o portal Hugo Gloss, o funkeiro a pediu em namoro diretamente de Fernando de Noronha.

Embora tenha confirmado à imprensa nesta quinta, o cantor já havia deixado algumas pistas de que estaria envolvido com a influencer. Por exemplo, na última quarta (07), ele comentou em uma publicação feita por Lorena Maria.

"Mandem ela parar de tomar anticoncepcional", brincou ele na seção de comentários. "Uma princesa", acrescentou ele. No mesmo dia, MC Daniel publicou um story com a Maria ao som da música "Sweet Dreams, de Beyoncé.

Além disso, em um dos conteúdos publicados, o artista gravou um vídeo da amada enquanto eles e alguns amigos estavam na praia. Quando ela percebe, os dois se abraçam e posam para a câmera.

