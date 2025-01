Reprodução Cariúcha detona Ana Paula Minerato

Durante o programa "Fofocalizando" desta terça-feira (14), a apresentadora Cariúcha detonou a decisão do Ministério Público de arquivar o caso de injúria racial envolvendo Ana Paula Minerato. A denúncia foi feita pela cantora Ananda, que foi alvo de ofensas em áudios vazados no final de 2024.

Cariúcha afirma que a postura de Minerato após a decisão judicial não foi correta. "O Ministério Público arquivou a denúncia contra Ana Paula Minerato. Sabe como ela se pronunciou? Ela chamou a Ananda de ‘nega do cabelo duro’ e disse que ‘o bem vence o mal’. Ela ainda acha que está certa? Só porque arquivou o processo?”, afirmou a apresentadora.

A apresentadora também questionou a eficácia da Justiça brasileira. "A Justiça, infelizmente, é falha. Mas a justiça do povo e de Deus não é falha", complementou.

Cariúcha conclui: “É isso o que nós negros somos para a Justiça desse país. Fica tudo por isso aí. Como minha mãe dizia, ‘e no final, tudo acaba em pizza’. Mas nós não vamos nos esquecer”, desabafou.

"Não vamos esquecer, os pretos da Gaviões aplaudiam ela. Ela foi muito abusada, não reconheceu o erro. Qual era a dela? Foi nas redes sociais debochar 'o bem vence o mal." #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/io5I4TGaVF — Lucas (@LucGS0) January 14, 2025

Ananda comenta o caso

A cantora Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca, reagiu nas redes sociais ao comentário de Ana Paula Minerato após o arquivamento da denúncia de racismo contra a ex-Gaviões da Fiel.

Nesta terça-feira (14), através do Instagram, Ana Paula Minerato refletiu após a decisão do Ministério Público. “É que no final… o bem sempre vence o mal!”, declarou a influenciadora.

Diante da repercussão da publicação, a cantora Ananda foi aos Stories do Instagram para criticar a atitude da apresentadora. "Quem seria o ‘mal’, Ana Paula Minerato? Podia ter ficado quieta, né?", publicou a vocalista.