Reprodução Cariucha criticou a exposição do casal sobre a perda do bebê

A apresentadora do programa Fofocalizando Cariucha detonou o casal de influenciadores Thiago Nigro e Maíra Cardi nesta terça-feira (7). A ex-Garota da Laje não concordou com a maneira que o empresário lidou com a perda do primeiro filho, que postou um vídeo do feto nas redes sociais.



Durante o programa, Cariucha disse: "Eu não sabia que ele era esse biscoiteiro todo. Mas, olha, Léo, o Gabi Cabrini e o Cartolouco juntaram a fome com a vontade de comer. Os dois são biscoiteiros da internet, fazem tudo por like. Juntou dois biscoiteiros e deu nisso."

Ela continua: "Desculpe, minha senhora, mas é o seguinte: o cara posta uma imagem... Bárbara, sabe? Uma imagem absurda na internet, e aí a esposa vem e diz: 'Ah, meu marido faz isso, amor.' Eu, hein? Eu ia acabar com ele!"

Cariucha então finaliza: "Não ia passar pano, não. Ele está errado! Quem te autorizou a postar foto ou vídeo do meu bebê? Quem te autorizou? Você é louco, cara? E ainda vinha na internet esculhambar ele".

Veja o vídeo

RAINHA!! Cariúcha diz que se fosse o marido dela, ela ia acabar com tudo. 🗣️🗣️🗣️ #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/rNZvqtC1la — Brenno (@brenno__moura) January 7, 2025





Pronunciamento de Thiago Nigro

O coach de finanças comentou nas redes sociais sobre a perda gestacional que enfrentou com Maíra Cardi. O casal sofreu um aborto espontâneo, mas o vídeo do feto compartilhado por Nigro gerou críticas e polêmicas. Em um texto no Instagram, ele falou sobre o luto e a reação negativa de parte do público.

Thiago destacou que não existe manual para lidar com a perda de um filho. Ele também se mostrou abalado com mensagens que questionaram a autenticidade da gravidez. “Recebi mensagens dizendo que a gravidez era mentira, baseando-se em detalhes técnicos, como a data do ultrassom. É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim”, escreveu.

Segundo ele, a experiência desafiou sua racionalidade. “Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Não existe protocolo para o luto”, afirmou. Nigro também relembrou o momento do susto, quando Maíra teve cólicas e entrou em trabalho de parto, pegando-os de surpresa.

Em resposta às críticas sobre a publicação do vídeo, Nigro explicou que, para ele, o feto representava muito mais do que um conjunto de células. “Onde alguns viram 'morte', eu vi 'vida'. O que vi com meus próprios olhos era a perfeição de Deus”, declarou.

Outro ponto abordado foi a acusação de que ele teria publicado o vídeo em busca de curtidas ou audiência. Nigro rebateu, afirmando que estava lidando com a dor e não pensando em reconhecimento. “Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por 'likes', mas são essas mesmas pessoas que fazem questão de explorar o assunto em busca de cliques e audiência”, criticou.

O influenciador reforçou que sua intenção ao compartilhar o vídeo era expressar o impacto emocional da perda. Ele reconheceu que o choque do momento pode ter afetado sua clareza ao tomar decisões. “Se algo que fiz chocou ou feriu alguém, peço perdão. Mas ninguém ficou mais chocado do que eu”, concluiu.

Por fim, Nigro agradeceu o apoio recebido e informou que, por enquanto, não voltará a comentar sobre o assunto. Ele pediu respeito ao momento difícil vivido por ele e Maíra e reafirmou que está focado no processo de luto e recuperação emocional.