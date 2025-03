Flickr/Reprodução Beija Flor

Beija-Flor de Nilópolis foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro . O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (5), durante a apuração na Cidade do Samba.

A escola conquistou o título com uma pontuação de 270.0 , garantindo seu lugar no topo da folia carioca. Com a vitória confirmada, a Beija-Flor celebrou mais um título no Carnaval do Rio , e Neguinho da Beija-Flor, em sua despedida como intérprete oficial, não escondeu a emoção.

"Eu não imaginava, estava muito difícil, a Imperatriz fez um grande Carnaval. Laíla mereceu", declarou, em referência ao carnavalesco Laíla (1943-2021), homenageado no desfile.

































Neguinho também destacou o papel fundamental da comunidade de Nilópolis na conquista. "Comunidade é a estrela de qualquer escola. Pode comemorar, Nilópolis!", afirmou.

Após 50 anos à frente do carro de som da Beija-Flor, o cantor encerrou sua trajetória com um título marcante. "Vou me aposentar, foi a chave de ouro", concluiu, emocionado.

Desfile

Reprodução/Globo Carnaval RJ: Beija-Flor





A Beija-Flor levou emoção para a Sapucaí em seu desfile, marcado por homenagens a dois de seus grandes nomes. Neguinho da Beija-Flor, em sua despedida como intérprete oficial da escola, emocionou o público ao dar voz a um samba que reverenciava Laíla (1943-2021), carnavalesco fundamental na trajetória vitoriosa da agremiação.

A comissão de frente trouxe uma representação simbólica de Laíla , retratado como uma criança que recebia bênçãos dos santos em meio à comunidade de Nilópolis . O efeito cênico foi reforçado por uma alegoria com "velas" eletrônicas surgindo do chão, criando um espetáculo visual impactante.

Com um samba-enredo envolvente e a bateria cadenciada por longas paradas, a Beija-Flor fez a Marquês de Sapucaí cantar junto em uma despedida à altura dos 50 anos de trajetória de Neguinho.

O último carro alegórico fez referência ao histórico desfile de 1989, trazendo um Cristo coberto, mas a faixa com os dizeres "De Orum, olhai por nós" acabou não se desenrolando por completo.

Foto: Dhavid Normando Beija-Flor - Rio Carnaval 2025