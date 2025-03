Fábio Rocha/Globo Os ex-BBBs viveram relacionamento durante a edição passada do reality show.





Matteus Amaral se defendeu após Deniziane expor ter recebido uma mensagem de felicitação do ex- affair durante seu aniversário. Na época, o ex-BBB estava em um relacionamento com Isabelle Nogueira, que também conheceu no reality show.





À colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o gaúcho desprezou as chances de polêmica em torno do tema, e reforçou o caráter comum da mensagem: "Não tenho nada contra ela, pelo contrário, torço muito pelo sucesso dela, independentemente de qualquer coisa", iniciou.

"E eu mandei, sim, parabéns pra ela, muito de boa. Não falei nada demais, não fui carente nem nada. Simplesmente, fui educado. Como falei, torço pelo sucesso dela e por quê não dar os parabéns? Não sou inimigo dela”, acrescentou Matteus.













Ele afirma ter apenas dado os parabéns, além de desejado coisas boas, como é de praxe em mensagens de aniversário: "Independentemente de relacionamento nem nada, como uma pessoa normal, sem intenção de dar em cima nem nada”.

O ex-BBB ainda lamentou as críticas: "Não consigo ver sentido nisso. As pessoas veem maldade, querem achar um motivo pra isso e praquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independente de data de relacionamento, eu não falei com intenção de chamar a atenção pra dar em cima, de verdade mesmo".



A fala de Deniziane

Deniziane foi questionada sobre a relação com Matteus durante entrevista ao ' Mussi de Climão ', apresentado por Rodrigo Mussi. Na ocasião, a mineira afirmou que não tinha contato com o ex- affair , mas relembrou a última troca entre eles.

"Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 02 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só me desejando felicitações". No entanto, ela destaca não ter o respondido.

Deniziane revelou que Matteus Amaral mandou mensagem pra ela, no dia do aniversário dela, estando namorando com Isabelle Nogueira. Deniziane disse que deixou ele no vácuo. #BBB25 pic.twitter.com/iT5rxgCTJp— Alfinetei (@ALFINETEI) March 5, 2025





O motivo para o vácuo foi o então relacionamento de Matteus com Isabelle Nogueira . "Foi a única vez que me mandou mensagem. Só visualizei. Acho que não teria que ser respondido, não é uma pessoa que eu tenho contato aqui fora", finalizou a ex-sister.

Matteus e Deniziane se relacionaram no início do BBB 24. Na reta final do reality, o gaúcho se envolveu com Isabelle, com quem assumiu namoro em maio. Os dois chegaram a noivar, mas terminaram a relação em fevereiro de 2025.