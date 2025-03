Reprodução Globoplay Thamiris e João no 'BBB 25'

Integrantes do grupo Pipoca da vigésima quinta temporada do "Big Brother Brasil", Thamiris e João se tornaram os assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta quinta-feira (6). O motivo? Terem se beijado após a festa de Vitória, atual líder do programa de convivência da Rede Globo.







No vídeo que viralizou em plataformas como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, os participantes estão deitados e cobertos com um edredom no Quarto Nordeste. Entre abraços e carícias, eles trocaram vários beijos. Depois, se viram um para o outro e dormem.

Assista:

TEVE BEIJO 💋

Thamiris e João Gabriel trocam beijos e carícias embaixo do edredom no Quarto Nordeste 🔥 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/a9R8zqYWzS — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2025









A aproximação entre Thamiris e João já era repercutida por espectadores da atração apresentada por Tadeu Schmidt. No entanto, o brother insinuou que estava envolvido amorosamente com uma pessoa fora do confinamento, o que afastou a torcida para que ele engatasse um romance com a sister.





João entrou no "BBB 25" ao lado do irmão gêmeo, João Pedro. Thamiris também se inscreveu na competição com a irmã, Camilla. Esta última foi eliminada no paredão desta semana, com 94,67% dos votos. Ela entrou para o top 10 de maiores rejeições e ficou em quinto lugar.