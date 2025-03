Reprodução: Instagram Deniziane, Matteus e Isabelle participaram do BBB 24

Deniziane, conhecida por ter participado do BBB, contou que Matteus a mandou mensagem enquanto namorava com Isabelle. O trio participou da 24ª edição, que consagrou Davi Brito como campeão.



Em entrevista ao Mussi de Climão, apresentado por Rodrigo Mussi, a influenciadora explicou que a atitude de Alegrete ocorreu logo após o término do programa. "Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 02 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só me desejando felicitações, mas nunca foi respondido", revelou.

Ela ainda disse que não respondeu o ex-BBB por respeitar o relacionamento dele com a dançarina: "Nunca respondi porque acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não deveria ser respondido".

"Foi a única vez que me mandou mensagem. Só visualizei. Acho que não teria que ser respondido, não é uma pessoa que eu tenho contato aqui fora", finalizou a ex-sister.

Durante o programa, Matteus se relacionou com duas participantes: na primeira parte do jogo, ele viveu um rápido romance com Deniziane. Após a eliminação da influenciadora, Alegrete se relacionou com Isabelle.

Com o fim do programa, os dois assumiram o namoro e ficaram noivos. No entanto, em fevereiro, os ex-participantes publicaram um comunicado nas redes sociais anunciando o término da relação.

Assista:

Deniziane revelou que Matteus Amaral mandou mensagem pra ela, no dia do aniversário dela, estando namorando com Isabelle Nogueira. Deniziane disse que deixou ele no vácuo. #BBB25 pic.twitter.com/iT5rxgCTJp— Alfinetei (@ALFINETEI) March 5, 2025