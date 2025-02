Reprodução/Instagram Isabelle Nogueira

A ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Isabelle Nogueira usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para esclarecer detalhes sobre o término do noivado com Matteus Amaral, colega de confinamento. A ex-participante de reality reforçou que a separação ocorreu por incompatibilidades na convivência diária.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Isabelle admitiu que ainda sente carinho pelo ex-noivo. "Não entro no meu Instagram desde o dia em que postei a nota. Escolhi me recolher e acolher meus sentimentos. Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas", afirmou.

A bailarina destacou que a decisão foi tomada de forma consciente e que não houve outros fatores envolvidos. "Acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples - ou até mesmo não tão óbvio -, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência."

Desde o anúncio do término, fãs do casal especulam possíveis razões para a separação, mas Isabelle reforçou que não há controvérsias. "Foi uma decisão baseada na realidade da nossa convivência e na forma como enxergamos a vida."

A ex-noiva de Matteus também aproveitou o momento para agradecer o apoio recebido. "Quero agradecer o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza e a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente."