Nesta sexta-feira (25), Isabelle Nogueira, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido , encantou o público no "Boi Manaus 2024" . No palco do sambódromo, ela brilhou com sua icônica indumentária, transmitindo toda a energia e a riqueza da cultura amazonense em uma comemoração especial pelos 355 anos de Manaus.

A ex-BBB encantou o público com a sua performance, celebrando a tradição do boi-bumbá de maneira única. Com intensidade e beleza, ela trouxe ao sambódromo toda a força da cultura amazonense.





"Participar do 'Boi Manaus' é muito mais do que uma apresentação; é uma festa da nossa história, de tudo que o Boi Garantido significa. Estou muito feliz por compartilhar um pouco dessa tradição com o público e homenagear nossas raízes culturais. Vivo o Boi Manaus desde criança – é uma festa super tradicional em Manaus! E hoje, estar ali nessa fase da vida é pura honra e gratidão", conta Isabelle.

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira compartilhou uma novidade emocionante: o Camarote da Cunhã . “É um projeto que nasceu do meu coração e representa o início de outro grande sonho. Já deu certo em nome de Jesus! Obrigada, meu Deus,” escreveu ela, expressando sua gratidão e entusiasmo.









