A renomada atriz brasileira Fernanda Torres quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre a controvérsia envolvendo antigas postagens de Karla Sofía Gascón, que ressurgiram nas redes sociais e geraram uma grande discussão online. Em entrevista à Vogue americana, a protagonista de Ainda Estou Aqui também abordou a força da presença digital brasileira e os desafios que artistas enfrentam na era das redes sociais.

Antigos tuítes de Gascón vieram à tona, levantando questões sobre conteúdos considerados ofensivos. A situação se agravou quando a atriz espanhola acusou Fernanda Torres e sua equipe de realizarem uma campanha contra ela, alegando que, sempre que participava de entrevistas ou eventos, recebia uma enxurrada de comparações desfavoráveis em relação à brasileira.

Torres, por sua vez, lamentou o ocorrido, destacando sua postura contra a disseminação do ódio online. “Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura do ódio na internet. Eu mesma já fui alvo disso e sempre lutei contra”, afirmou.





Durante a entrevista, a atriz também refletiu sobre o papel da internet na carreira de artistas brasileiros. “O Brasil é muito, muito forte na internet. Nos últimos dez anos, os artistas precisaram aprender a navegar por esse ambiente selvagem, lidando com fake news e agressividade. Ao mesmo tempo, a internet é uma ferramenta incrível para artistas independentes como eu, permitindo o lançamento de peças e livros sem a necessidade de grandes estruturas”, pontuou.

Atualmente, Fernanda Torres está na reta final da campanha para o Oscar, onde concorre na categoria de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui. O filme também foi indicado em outras categorias, consolidando-se como um dos destaques do ano. Questionada sobre seus planos pós-Oscar, Torres revelou que pretende descansar e seguir com novos projetos. “Vou dormir um pouco. Também escrevi uma série de seis episódios, que está em negociação, e um roteiro de filme. Minha vida segue como sempre foi”, comentou.