Fernanda Torres pode ainda não ter um Oscar, mas já conquistou o público. A atriz, protagonista de Ainda Estou Aqui, lidera a votação popular da premiação na categoria de Melhor Atriz, acumulando cerca de 42% dos votos até o momento desta publicação.





A disputa estava acirrada. No início da manhã, quem ocupava o primeiro lugar era Cynthia Erivo, indicada por sua interpretação como Elphaba em Wicked. No entanto, a britânica caiu para a segunda posição, agora com 34% dos votos.

Com a preferência popular ao seu favor, Fernanda segue firme na corrida, mostrando que o reconhecimento do público pode ser tão valioso quanto a estatueta dourada.

Fernanda Torres lidera votação popular do Oscar de Melhor Atriz





Demi Moore, protagonista de A Substância, ocupa a terceira posição na votação popular do Oscar de Melhor Atriz, com 20% dos votos. Já Karla Sofia Gascón, estrela de Emilia Perez e protagonista de uma das corridas mais debatidas da premiação, soma apenas 2% da preferência do público.

A enquete aberta ao público funciona como um termômetro do favoritismo antes da cerimônia oficial. Os fãs podem participar da votação acessando o site do canal ABC, responsável pela transmissão do Oscar nos Estados Unidos. A premiação acontece no dia 2 de março.