A atriz brasileira Fernanda Torres, conhecida por seu papel em Ainda Estou Aqui, continua consolidando sua carreira internacional com destaque. Recentemente, ela foi convidada para uma conversa na revista Interview, onde teve a oportunidade de trocar ideias com a renomada atriz Jessica Chastain, vencedora do Oscar pela atuação em Os Olhos de Tammy Faye.

A entrevista, realizada por Zoom, foi marcada por um momento emocionante em que Chastain expressou admiração pelo trabalho de Torres, especialmente em sua interpretação de Eunice Paiva. Durante a conversa, Torres tentou desviar os méritos de seu trabalho para a personagem, mas Chastain não hesitou em afirmar que Torres precisava reconhecer seu próprio talento: "Você tem que aceitar os créditos pelo seu trabalho", destacou a americana.





Chastain, que demonstrou grande interesse pela trajetória de Fernanda, também perguntou sobre o impacto de crescer em um lar de artistas e questionou se a brasileira teria interesse em se aventurar na direção. Embora Torres tenha descartado essa possibilidade, Chastain viu nela grande potencial para atuar por trás das câmeras e até se ofereceu para trabalhar com ela em um futuro projeto.

O diálogo entre as duas não se limitou à arte, mas também se estendeu à amizade e respeito mútuo. Ao final, Chastain deixou claro seu desejo de continuar próxima de Fernanda, elogiando sua trajetória e oferecendo seu número de telefone para futuras conversas. "Quero ser sua amiga. Sua atuação é inacreditável", afirmou Chastain, deixando Fernanda emocionada e respondendo com um elogio de volta: "Sou uma grande fã de você".