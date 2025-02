Instagram/@thevinceneil Acidente com jatinho de Vince Neil, do Mötley Crüe, mata piloto





Um acidente envolvendo um jatinho associado ao vocalista do Mötley Crüe, Vince Neil, resultou na morte de um dos pilotos na tarde desta segunda-feira (10), segundo informações do site TMZ e da emissora KMSP-TV, da Fox, em Minneapolis. O outro piloto sobreviveu, mas seu estado de saúde não foi divulgado.





O cantor não estava a bordo da aeronave, mas sua esposa, Rain Hannah, sua amiga Ashley e os cães das famílias viajavam no jatinho no momento da colisão. Ainda não há confirmação sobre a presença de outros passageiros além delas e da tripulação.

Fontes informaram que Rain e Ashley foram encaminhadas ao hospital. A esposa do músico sofreu fraturas em cinco costelas, enquanto o estado de saúde de Ashley não foi detalhado.

O acidente ocorreu no Aeroporto de Scottsdale, no Arizona, quando a aeronave em que estavam colidiu com outro avião durante o pouso. Ainda não há informações sobre o número de ocupantes da outra aeronave e suas condições de saúde.

Equipes de emergência prestaram atendimento imediato às vítimas e as pistas do aeroporto foram interditadas para investigação. Relatos preliminares apontam que uma falha no trem de pouso esquerdo teria levado à perda de controle da aeronave, culminando na colisão.