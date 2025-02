Reprodução/SBT Datena se ausenta do SBT para passar uns dias em Portugal

Menos de uma semana depois de um desentendimento com os colegas do SBT por conta da cobertura de um acidente aéreo em São Paulo, Datena pediu para se afastar temporariamente do comando do Tá na Hora, programa que assumiu há alguns meses.

O SBT afirmou oficialmente que o comunicador pediu para antecipar suas próximas folgas, originalmente previstas para o Carnaval. Nos bastidores, porém, poucos acreditam que ele reassumirá o comando do jornalístico depois de se despedir nesta terça-feira (11).

A partir desta quarta-feira (12), o Tá na Hora passará a ser comandado por Bruno Peruka. O ex-apresentador da Record já havia substituído Datena durante o plantão de réveillon. Atualmente ele é âncora do Tribuna da Massa na TV Tibagi, emissora da Rede Massa em Maringá.

SBT se manifestou

O SBT, procurado pela coluna, confirmou o afastamento do apresentador. A empresa afirmou que ele deixará suas funções apenas na quarta-feira e ficará fora do programa entre os dias 13 e 20 de fevereiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), Datena pediu licença do Tá na Hora para “ir para Fátima rezar”. A cidade fica no centro de Portugal e é conhecida pelo Santuário de Fátima.