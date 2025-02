Foto: Live Nation Ingressos para a turnê do Oasis são cancelados por fraude de robôs





A empresa Ticketmaster, responsável por comercializar os ingressos para a turnê de reunião do Oasis na Inglaterra, começou a cancelar alguns bilhetes alegando que eles foram adquiridos utilizando robôs automáticos.

Com isso, vários usuários enviaram e-mails à Ticketmaster na última sexta-feira (7) informando que suas compras foram marcadas como geradas por bots e, posteriormente, canceladas. As informações são da Sky News.





Os shows afetados com esses bilhetes incluem no Heaton Park, em Manchester, e no Wembley Stadium, em Londres. Ambos fazem parte da turnê Oasis Live '25 , que marca a primeira série de apresentações do Oasis desde 2009.

“Dizer que somos robôs é totalmente fora de ordem para a Ticketmaster porque tentamos o dia todo para conseguir os ingressos” , disse uma fã residente na cidade de Cumbria, conforme uma reportagem do The Guardian. A fã acabou gastando 150 libras(cerca de R$ 1.072 no câmbio atual) por quatro ingressos

para o show de Manchester.

"Qualquer pessoa que tenha sido contatada e acredite que um reembolso foi feito por engano recebeu um formulário para ser preenchido pelos promotores da excursão para análise", disse um porta-voz da Ticketmaster à Sky News.

A nova turnê do Oasis está programada para iniciar no dia 4 de julho, em Cardiff. Depois a banda segue para outros países como Canadá, Estados Unidos, México, Austrália e Brasil.