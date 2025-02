Reprodução: Instagram Victor Alexandre com a namorada e colega

Victor Alexandre deu o que falar, na última segunda-feira (10), após publicar fotos em um evento fitness, em Miami, nos Estados Unidos. O físico do jovem de 21 anos, filho de Carla Perez e Xanddy, impressionou os internautas.

Com uma rotina intensa de exercícios, o rapaz participou do Gymshark na cidade norte-americana. Além disso, a namorada, Jarline Batista, também estava presente na ocasião. Nos comentários da publicação, a eterna dançarina do É o Tchan! enalteceu o caçula.

“Meu Deus, como fico feliz com suas realizações, meu filho!”, iniciou a artista ao falar dos objetivos conquistados por Victor. “Que Deus te abençoe cada vez mais e realize todos os seus sonhos! Ah, casal fitness mais lindo do universo”, acrescentou ela ao elogiar a amada do filho.

Fora o jovem, Carla Perez e Xanddy também são pais de Camilly Victória, a irmã mais velha de Alexandre. "Útero abençoado da Carla Perez", elogiou uma usuária. "Que bração, Victor", avaliou um segundo. "Victor, você ta forte que nem um touro", aclamou um terceiro.