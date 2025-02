Reprodução: Instagram Kerline e a mãe

Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB 21, passou por um climão com a mãe: durante uma participação no Mussi de Climão, programa de Rodrigo Mussi, a influenciadora foi perguntada por Larissa Tomásia se ficaria com alguma mulher da atual edição do reality.



"Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, eu sei que você é atiradora às vezes, quem do 'Big Brother 25', das mulheres da casa, você ficaria?", questionou a ex-A Fazenda.

A mãe da artista, que estava presente, ficou chocada com a revelação e rebateu: "Eu não sabia que tu era bi. Desde quando dar selinho em amiga é bi, Larissa?". A primeira eliminada, então, desconversou e disse à colega que ficaria com Vitória Strada.

Após isso, o climão repercutiu na internet por conta da reação da mulher. No X, antigo Twitter, Kerline comentou sobre a cena: "Ela chocada com o obvio", ironizou. "Eu rachei com esse corte", confessou um internauta.

"A pobi da Ker, senhor", lamentou uma segunda. "Tu perdeu até o rumo da vida", disse um terceiro ao comentar a expressão que a ex-BBB fez com a descooberta da mãe. Para continuar com a brincadeira, a ex-BBB também levou a situação engraçada para os stories.

"Então, mãe...", escreveu Cardoso. Ela ainda brincou: "Mainha virando meme em perfil de fofoca". A mulher, então, respondeu: "Tu me mete em cada enrascada".

Assista:

A mãe da Kerline descobrindo que ela é bi no AO-VIVO KKKKKK pic.twitter.com/LLXsxbpJhQ — POPTime (@siteptbr) February 10, 2025