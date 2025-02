Na noite desta segunda-feira (10), o Big Brother Brasil 25 trouxe mais um "Sincerão", uma dinâmica que promete esquentar os ânimos na casa. Todos os participantes tiveram que apontar três "personagens" típicos do reality: quem "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado com rejeição" e o "saboneteiro".

Globo/Reprodução Brothers participam de sincerão.





Cada brother teve até 90 segundos para justificar suas escolhas, mas apenas o "saboneteiro" não teve direito de resposta. Vilma, uma das participantes, se defendeu ao ser apontada como alguém que "ninguém vai lembrar", afirmando que está sendo lembrada por algum motivo e criticando outros participantes como Vitória, que, segundo ela, "veio passear, dormir e ir para a academia".

Aline, outra participante, inicialmente escolheu João Pedro como "eliminado com rejeição", mas depois mudou para Diogo Almeida. Já Diego Hypolito foi apontado como "eliminado com rejeição" por Gabriel, que justificou sua escolha dizendo que os valores de Diego não condizem com os seus.

A dinâmica trouxe à tona diversas opiniões e justificativas, mostrando que o clima na casa está cada vez mais tenso. Os participantes continuam a se enfrentar e a revelar suas verdadeiras opiniões uns sobre os outros, enquanto o público acompanha de perto cada movimento.

