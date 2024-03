Reprodução Instagram Pedro Scooby e Cintia Dicker

Depois que a atriz Luana Piovani usou as redes sociais para criticar Pedro Scooby , Cintia Dicker também usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (18) para explicar a ausência dele, que vinha sendo comentada pelos seguidores que a acompanham na web. Os dois são pais de Aurora, de 1 ano.



“E para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, está fora, por isso que não estou postando foto com ele. Ficam me perguntando todo santo dia: 'Cadê o pai da Aurora?'. O pai da Aurora está trabalhando e depois o pai da Aurora vai ver os irmãos da Aurora”, iniciou ela.

Os “irmãos da Aurora”, a quem Cintia se refere, são os gêmeos Liz e Bem, de 8 anos, e ao jovem Dom, de 11 anos, que passará a morar no Brasil com Pedro Scooby e a atual esposa. Dicker ainda pediu para que não fizessem “barracos” ou “fofocas” por conta da ausência do surfista.

“Tá tudo certo, a gente fica revezando. Esses dias viajei, ele ficou aqui, agora ele foi, e ok. Isso é só uma mensagem de uma filha que está muito triste, que a mãe está indo viajar e dá um desespero, tá bom? Sem barracos aqui, sem fofocas porque não gostamos. Beijos e bom dia”, finalizou a modelo.





