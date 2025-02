Foto: Universal Music Kanye West limpa seu perfil no Twitter após polêmicas

O cantor norte-americano Kanye West chocou os seguidores nesta sexta-feira (7) após compartilhar postagens polêmicas em seu X, antigo Twitter. Nas publicações recentes, o rapper afirma que é "racista" e "nazista", além de declarar que possui "domínio" sobre a esposa Bianca Censori.



O rapper fez questão de fazer publicações antissemitas em que ofendiam a comunidade judaica, além de não poupar discursos de ódio contra os próprios amigos próximos que são judeus.

Em uma publicação, ele afirma: "Eu nunca vou me desculpas pelos meus comentários sobre os judeus. Posso dizer a p*rra que quiser para sempre. Onde está a p*rra do meu pedido de desculpas por congelarem minhas contas?". Ele diz que não confia nos amigos judeus.

Foto: Divulgacao O prejuízo que Kanye West causou à Adidas

"Que fique claro que vocês, negros judeus, não mandam mais em mim. Este é um país livre e esta é a minha opinião: vocês abortam crianças negras para obter células-tronco. O aborto é um assassinato e é empurrado para as comunidades negras e latinas", o rapper completa.

O rapper pontua: "Qualquer pessoa judia que faça negócios comigo precisa saber que eu não gosto ou confio em nenhuma de vocês. E isto é completamente sério (...) Os judeus realmente odeiam os brancos e usam os negros".

Kanye, no entanto, faz uma defesa dizendo que não é antissemita, mesmo após os posts antissemitas: "Eu nem sei o que significa antissemita. É só uma besteira que os judeus inventaram para proteger suas besteiras. Foi isso que escrevi lá (risos)".

Racismo

Reprodução/ Instagram Italianos pedem prisão de Kanye West após flagra quente em público

O artista negro ainda fez publicações racistas. Em uma publicação, ele diz: "Eu sou racista. Estereótipos existem por uma razão e todos eles são verdadeiros". Além disso, ele ainda afirma que ama o nazismo: "Eu sou nazista. Eu amo [Adolf] Hitler. E agora, v*dias?"

Ele defendeu que a imagem de Hitler deveria ser assunto mais vezes: "Vou normalizar falar sobre Hitler da mesma forma que falar sobre matar negros foi normalizado". "Eu posso dizer judeu o quanto eu quiser, posso dizer Hitler o quando eu quiser. Na verdade, eu digo tudo quando eu quero". Ele finaliza pedindo para que chamem ele de "Yaydolf Yitler".

Declaração sobre a esposa

Foto: Reprodução Kanye West e Bianca Censori

Em uma das postagens, ele declarou que a esposa era uma espécie de posse: "Eu tenho domínio sobre minha esposa. Isso não é uma merda feminista. Ela está com um bilionário, por que ela daria ouvidos a qualquer uma de vocês, suas v*dias burras e falidas? As pessoas dizem que o visual dela no tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não a obrigo a fazer nada que ela não queira".

Ela continua: "Mas ela definitivamente não teria sido capaz de fazer isso sem a minha aprovação. Seus peões estúpidos, não tenho respeito nem empatia por ninguém vivo. Porque ninguém vivo pode f*der comigo. Mas eu amo algumas pessoas e as favoreço".

Ele aproveitou o momento para falar sobre a polêmica do Grammy, em que ela apareceu no red carpet completamente nua: "Qualquer pessoa que tenha chamado o visual da minha esposa no Grammy de [tentativa de aparecer] é burra e sem vergonha. Ela tem ficado nua há dois anos. Agora, de repente, é [pra chamar atenção]. Todas as v*dias do planeta gostariam de ter a coragem dela, o corpo dela, o acesso ao dinheiro e um marido que apoiasse sua expressão pessoal. Muitas coisas tiveram que convergir para que esse momento acontecesse", afirmou.