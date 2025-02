Gaji/Divulgação MC Binn pede Ana Laura Marques em casamento





Ana Laura Marques abriu o jogo sobre o fim de seu noivado com MC Binn durante uma interação com seguidores no Instagram. Respondendo perguntas e comentários, a tatuadora foi franca ao falar sobre a razão do término.





"Traição e agressividade! No resumo", escreveu.

Sobre sua atual situação, Ana Laura revelou que, apesar de estar solteira, sua rotina se assemelha à de uma pessoa casada.

Ana Laura Marques revela motivo do término com MC Binn





"Sou solteira, mas sou uma solteira que se identifica como casada porque todos os dias eu só vou à academia, trabalho e não faço nada. De final de semana é pior. Só tenho vontade de dormir, descansar, ver filminho, comer alguma coisa gostosa e, se der, treinar também. Não estou de conversa com ninguém e não tenho contatinho. Não tenho nada! Sou fiel a alguém que ainda nem existe", desabafou.

O relacionamento entre Ana Laura e MC Binn durou cerca de oito meses. Em dezembro, o cantor a surpreendeu com um pedido de casamento em Paris, aos pés da icônica Torre Eiffel. O anúncio do fim do noivado foi feito no começo de janeiro, por Bin.