O funkeiro e ex-BBB MC Binn esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (15) e, além de comentar a participação dele no "Big Brother Brasil 2024", relembrou da adoção aos 18 anos de idade e do período em que enfrentou uma depressão.







"Quando eu consegui vencer a depressão, minha mãe também foi um fator principal, porque eu acho que se eu não fosse minha mãe, eu acho que eu nem estaria mais aqui, acho que nem estaria mais vivo", disse o artista, em referência ao apoio da mãe adotiva, Mariza Ventura .

Ele agradeceu pela ajuda da matriarca e destacou o que ela disse para ele na época. "A primeira coisa que minha mãe falou pra mim foi 'independente do que a gente passar, do que a gente estiver vivendo, eu vou estar junto com você, eu nunca vou largar a sua mão'. Então, quando eu fui adotado, era um momento que eu vivia sozinho", completou.





Segundo Binn, Mariza não apenas esteve ao lado dele no enfrentamento da doença, como também o incentivou a se dedicar ao trabalho como cantor. "Muitas das vezes elas falavam: 'filho, a gente vai sair dessa é independente do que a gente tiver que passar. A gente vai dar volta por cima'. Ela sempre falou para eu me apegar no trabalho", lembrou.





Antes conhecido como MC Bin Laden, Binn ganhou destaque na indústria fonográfica pela atuação no funk. "Tá Tranquilo, Tá Favorável" e "Bololo Haha" são alguns dos hits do artista, que participou desta edição do "Big Brother Brasil 2024". Ele foi o17º participante a sair do reality e recebeu 80,34% dos votos .

