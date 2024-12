Gaji/Divulgação MC Binn pede Ana Laura Marques em casamento





O cantor e ex-BBB Mc Binn, de 30 anos, atualmente em turnê pela Europa, ficou noivo neste sábado (14) em Paris, França. O pedido aconteceu aos pés da icônica Torre Eiffel, o mais famoso ponto turístico da cidade.

O funkeiro emocionou sua namorada, Ana Laura Marques, com quem mantém um relacionamento há sete meses. No cenário considerado um dos mais românticos do mundo, ele se ajoelhou e a pediu em casamento, surpreendendo a companheira.

"Eu responderia SIMMMM mil vez", disse a influenciadora. "Chorei. O frio que eu tava, mas a tremedeira foi de nervoso! Obrigada pela surpresa, mozão! Amo você", escreveu Ana Laura nos comentários da publicação.

“Logo quando soube que viria para Europa em turnê, já pensei logo na surpresa, a Ana é um presente mais do que especial na minha vida e não tinha lugar mais mágico do que aqui para esse momento”, contou o ex-BBB.

