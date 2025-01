Reprodução/Instagram Emily Ratajkowski

A atriz e modelo Emily Ratajkowski, de 33 anos, está encantando os brasileiros durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. No último domingo (26), a artista compartilhou registros da viagem, destacando momentos nas praias e uma visita ao Cristo Redentor, acompanhada do filho de três anos.

Emily não poupou elogios à Cidade Maravilhosa, fazendo questão de se declarar em português. "Eu amo o Rio", escreveu ela, complementando em inglês: "Muito, mas muito". Nos registros, Emily exibiu toda sua beleza com biquínis fio-dental, incluindo um verde e amarelo, e posou com top e canga estampados com a bandeira do Brasil.





A modelo também mostrou que aproveitou as noites cariocas, sendo fotografada em quiosques na orla, vivendo a autêntica experiência local. A publicação arrancou elogios e comentários de fãs e celebridades.

Bruna Marquezine, atriz brasileira, não perdeu a chance de interagir e deixou um comentário: "O Rio também te ama, baby". Nos comentários, seguidores aplaudiram a musa, chamando-a de "carioca da gema", "deusa" e "crush eterno".