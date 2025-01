Reprodução Instagram - 13.1.2024 Daniel Rocha e Vitória Strada

Daniel Rocha, de 34 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para pedir aos fãs e seguidores que ajudem Vitória Strada e Mateus a permanecerem no "Big Brother Brasil 2025". A dupla de Camarotes está na berlinda após a indicação de Diogo e Vilma no paredão de domingo (26). Segundo Rocha, a namorada está sendo perseguida no programa.





"Gente, que loucura, não é? Como vocês acabaram de ver, a Vitória foi indicada ao paredão junto com o Mateus. Tentaram ir para cima deles na semana passada e foram novamente essa semana. Então, peço a todos os meus fãs, fãs da Vitória e fãs do Mateus: vamos juntos deixá-los na casa. A Vitória tem muito o que mostrar ainda para o Brasil", começou.





"Dani e Diego são mais próximos dela no jogo e estão sendo igualmente perseguidos na casa. Então, nada mais justo do que, juntos, votarmos em Edi e Raissa para que deixem o jogo. Eles, inclusive, iam votar na Vitória, se tivessem tido a oportunidade", acrescentou.

Assista:





Enquete

Segundo enquete feita pela reportagem do iG Gente, os eliminados devem ser Edilberto e Raissa, com 54,4% dos votos. Mateus e Vitória ficam no segundo lugar, com 43,9%. A enquete do iG Gente não tem caráter científico, tampouco tem efeito direto nas votações oficiais do programa exibido na Rede Globo, no horário nobre do canal.