Reprodução/Instagram Lexa

A cantora Lexa, de 29 anos, está há quase uma semana internada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, devido a um quadro de pré-eclâmpsia, uma complicação na gravidez. Grávida de seis meses da primeira filha, o quadro de saúda da artista é estável, embora a situação exija cuidados médicos.

A internação da artista foi confirmada na segunda-feira (20), quando ela revelou nas redes sociais o afastamento temporário do Carnaval. Em um texto emocionante, Lexa compartilhou a tristeza de precisar abrir mão do sonho de desfilar grávida, mas afirmou que a saúde da filha é sua prioridade neste momento.

O caso gerou comoção entre fãs e colegas, com diversos artistas se solidarizando com a cantora. Recentemente, a agenda de Lexa foi suspensa por tempo indeterminado devido à sua condição de saúde. A filha de Lexa é fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, com quem a cantora está desde outubro de 2023.