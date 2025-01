Globoplay/Reprodução Ainda Estou Aqui





Concorrendo ao Oscar, o filme original Globoplay "Ainda Estou Aqui" tem chamado atenção pela grandiosidade de sua trajetória. Entre as mais de 10 locações que retratam o cotidiano da família Paiva, está a histórica Confeitaria Manon, localizada no coração do centro do Rio de Janeiro e em atividade desde 1942.





Tombada como patrimônio histórico, a confeitaria ganhou uma nova onda de popularidade após aparecer no filme, atraindo tanto antigos clientes quanto novos visitantes curiosos.

Em entrevista ao iG Gente, Fabiula Lopez, sócia da Manon, revelou que os frequentadores fieis têm reconhecido o local nas cenas e comentado sobre.

“Estamos recebendo muita gente nova que vem aqui não só para tirar fotos, mas conhecer a casa e provar o nosso doce queridinho, o Madrilenho. Estamos recebendo mais turistas também. Eles estão vindo para conhecer o local, pedindo para entrar e fotografar. Todos querem sentar à mesa e repetir a cena do filme“.

Arquivo pessoal Confeitaria Manon na década de 70





A Confeitaria Manon é uma das três mais antigas do Rio de Janeiro. Sob gestão familiar há três gerações, o negócio começou com sócios portugueses e ganhou destaque em 1965, quando imigrantes espanhóis assumiram a casa e criaram o famoso Madrilenho, um pão doce especial que se tornou tradição.

“Além de ser tombada pelo patrimônio histórico, nossa confeitaria mantém a decoração e a essência do seu ano de inauguração, 1942”, explica Fabiula, sobre a escolha do local. Segundo ela, a produção buscava reproduzir um espaço muito frequentado pela família Paiva na época, mas que já não existe.

“Por isso, encontraram na nossa casa o lugar perfeito para essa substituição de cenário. Acredito também que nosso histórico com gravações tenha ajudado, já que a Manon já foi cenário de outras produções cinematográficas ”, contou.

Instagram/@confeitaria_manon Confeitaria Manon





A sócia também destacou o orgulho da equipe com o sucesso do filme: “Estamos muito felizes com a indicação e de podermos participar desse momento histórico para o cinema brasileiro.”

Além disso, Fabiula revelou que a confeitaria planeja criar uma homenagem especial ao filme. “Estamos pensando em criar algo para homenagear o filme, mas ainda não decidimos o que será.”

Gravação da cena

Arquivo pessoal Confeitaria Manon não foi apenas cenário para o filme "Ainda Estou Aqui"





A Confeitaria Manon não foi apenas cenário para o filme "Ainda Estou Aqui". O local já recebeu gravações de outros filmes, novelas e comerciais, incluindo o premiado "A Vida Invisível", vencedor em Cannes, que contou com a participação de Fernanda Montenegro. Agora, foi a vez de sua filha, Fernanda Torres, gravar no mesmo espaço.

Para as cenas de "Ainda Estou Aqui", o processo envolveu cinco meses de visitas da equipe de produção, incluindo produtores, diretores e técnicos. “A gravação do filme aconteceu em um domingo, e tínhamos dois funcionários à disposição da equipe para auxiliar no que fosse necessário. A casa ficou fechada exclusivamente para a produção”, explicou Fabiula.

Arquivo pessoal Confeitaria histórica do Rio





A preparação do cenário começou no sábado à tarde, após o fechamento da loja. “Eles montaram o cenário no sábado e filmaram tudo no domingo. Foram acrescentados alguns objetos cênicos para reforçar a ambientação da década de 1970, mas a decoração original foi mantida”, finalizou Fabiula.

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" é indicado ao Oscar como Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Fernanda Torres que estrela a narrativa como Eunice Paiva também foi indicada na premiação. A atriz, vencedora do Globo de Ouro, está na disputa na categoria Melhor Atriz.