Divulgação Cena do filme "Ainda Estou Aqui"

A conquista inédita do longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e da atriz Fernanda Torres no Oscar 2025 chamou a atenção da imprensa mundial. Com indicações históricas a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, o Brasil marca presença na maior premiação do cinema e movimenta fãs e críticos ao redor do globo.

Ainda Estou Aqui fez história ao ser o primeiro filme brasileiro indicado na categoria principal, Melhor Filme. Além disso, disputa como Melhor Filme Internacional e destaca a atuação de Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz. A Variety destacou a surpresa da indicação ao prêmio principal e a força do apoio dos fãs brasileiros nas redes sociais.

“Ao acompanhar o drama brasileiro, os eleitores da Academia presenciaram uma onda de apoio nas mídias sociais. Agora, Ainda Estou Aqui é um dos poucos filmes em língua estrangeira a conseguir uma indicação na categoria principal do Oscar”, afirmou a publicação.





Fernanda Torres segue os passos de sua mãe, Fernanda Montenegro, tornando-se a segunda atriz brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Montenegro recebeu a indicação em 1999 por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles, consolidando um legado familiar no cinema internacional.

O The Hollywood Reporter publicou uma matéria destacando essa conexão histórica: “A mãe de Fernanda Torres deve estar muito orgulhosa. Ela repetiu o feito histórico de sua mãe, tornando-se a segunda brasileira indicada na categoria de Melhor Atriz.”

O New York Times também ressaltou o legado das duas gerações: “Há um quarto de século, Fernanda Montenegro fez história ao se tornar a primeira atriz brasileira indicada ao Oscar. Agora, sua filha está atraindo comentários que podem colocá-la na fila para conquistar a tão sonhada estatueta.”

A interpretação de Torres como Eunice, uma mulher comum enfrentando desafios extraordinários, recebeu elogios do The Washington Post. “Em suas mãos, Eunice é uma mulher engenhosa que assume o chamado à ação por amor à família e ao país. Salles apresenta isso não como algo fácil, mas como algo necessário”, destacou a publicação. A cerimônia do Oscar acontecerá em 2 de março, em Los Angeles.