Reprodução: Instagram Ana Paula Minerato proferiu ataques racistas à cantora da banda Melanina, que a respondeu nos stories

O Ministério Público de São Paulo arquivou a investigação do caso de racismo cometido por Ana Paula Minerato . Em novembro de 2024, a ex-musa do Carnaval teve um áudio vazado no qual proferia ataques preconceituosos à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Na última segunda-feira (13), de acordo com o promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes, a denúncia foi encerrada por falta de provas. Segundo o magistrado, a partir da análise do expediente, não teria "justa causa para prosseguir". As informações são do Notícias da TV.

Ele ainda explicou, no entanto, que se tiverem novas evidências, o processo será reaberto, levando em conta o artigo 18 do Código de Processo Penal. "Somente resta providenciar o arquivamento, uma vez que não há justa causa para apuração de crime", afirmou.

Relembre o que aconteceu

Um áudio de uma conversa entre Ana Paula Minerato e o cantor KT Gomez foi divulgado nas redes sociais. Nele, a influenciadora proferia ataques racistas à Ananda, com quem o rapper teria se relacionado após terminar com a irmã de Tati Minerato.

"A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, disse a ex-reality. “Sua fala é bem…”, tentou interromper o cantor. "Você gosta de neguinha? Por isso ali é neguinha, alguém ali ou pai ou a mãe veio da África. Tá na cara, né?", atacou a influenciadora.

Após o vazamento das injúrias raciais, Ana Paula foi demitida de seu cargo na Band e foi desligada de suas atividades na escola de samba Gaviões da Fiel.